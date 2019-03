Vittorio Feltri: «La prof di Prato? Non è stupro». Bufera in tv e lui sbotta: «Andate a fan...»

Bufera ao, il talk di Paolo Del Debbio su Rete 4. Tra gli ospiti, che torna sulla vicenda della professoressa di Prato che ha avuto un figlio da un 14enne. Il direttore di Libero sostiene che la 31enne non avrebbe "stuprato" il minorenne. "Sto ragazzino - ha affermato Feltri - avrà avuto degli impulsi come tutti noi a quell’età. Non credo che questa donna possa essere accusata di violenza sessuale”. Un parere, che però scatena aspre critiche in studio. E così, il direttore sbotta: "Me ne vado, andate tutti a fare in cu***, mi avete rotto i cog***, se mi fate una domanda dovete lasciarmi rispondere", ha concluso prima di abbandonare il collegamento.