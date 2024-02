Vittoria di Savoia e le altre principesse d'Europa: da Charlotte Casiraghi a Leonor di Spagna, chi sono le più belle del reame

Non solo Kate Middleton e Meghan Markle. Le figlie delle teste coronate sparse per l’Europa sono cresciute e oggi, a contendersi lo scettro della più bella e influente del reame, sono davvero in tante. Tra di loro spicca anche la futura erede al trono di un regno che non c'è: Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Coureau, nipote di Vittorio Emanuele, morto ieri a 86 anni, e pronipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II.

Vittoria di Savoia

A 16 anni come regalo di compleanno ha ricevuto il titolo di erede al trono d’Italia dal nonno Vittorio Emanuele - eliminando di fatto la Legge Salica che per secoli ha limitato la successione al trono ai soli eredi maschi - diventando così erede di un trono per il quale non diventerà mai regina.

Rimane comunque Principessa di Carignano e Marchesa d’Ivrea e, con la morte di Vittorio, entra a pieno titolo nelle dinamiche nobiliare della famiglia. Oggi di anni ne ha 20 e più che la corona ha in testa una carriera di modella/influencer, il sogno è quello di diventare stilista e ha più di 90 mila follower su Instagram. Il mondo della moda è il suo mondo. Lavora come modella per diversi brand e sta assumendo un ruolo sempre più visibile all’interno dei social in veste di influencer.

Charlotte Casiraghi

E' una delle donne più ammirate nel panorama delle famiglie reali. Charlotte Casiraghi, 37 anni, è figlia di Carolina di Monaco e del suo secondo marito, l’industriale italiano Stefano Casiraghi. Ha un fratello maggiore, Andrea, nato nel 1984, e uno minore, Pierre, del 1987. Malgrado sulla stampa venga spesso qualificata come “principessa” e nonostante sia priva di titoli nobiliari, è comunque presente nella linea di successione per il trono del Principato e occupa l’undicesimo posto. Rimasta orfana di padre a soli quattro anni, Charlotte ha presto lasciato Monaco per stabilirsi in Provenza: la decisione fu presa dalla madre, proprio per evitare un’eccessiva esposizione mediatica a seguito del decesso del padre Stefano. Dopo il liceo conseguito con ottimi voti, frequenta la Sorbona di Parigi e si laurea in filosofia. Ha due figli: Il primogenito si chiama Raphael ed è nato il 17 dicembre 2013 dalla relazione iniziata un paio di anni prima con il comico marocchino-canadese Gad Elmaleh. Il secondo, invece, si chiama Balthazar ed è figlio di Dimitri Rassam, produttore cinematografico francese. Anche questo matrimonio, però, sarebbe naufragato: dopo sette anni insieme, i due si sarebbero detti addio. A prendere la decisione, la figlia 37enne di Carolina di Monaco stanca delle continue assenze del marito troppo concentrato sulla carriera.

Victoria di Svezia

Victoria Ingrid Alice Desiree è nata il 14 luglio 1977 come primogenita del re Carlo XVI Gustavo e della regina Silvia. Inizialmente non sarebbe dovuta salire al trono ma, dal 1980, la legge è cambiata: l’ordine di successione patriarcale è stato cancellato e Victoria potrà essere regina. Un titolo che la 46enne era disposta a lasciare al fratello, Carl Philip, per amore visto che dal 2010 è sposata con il personal trainer Daniel Westling, un matrimonio che inizialmente non era ben visto dal re. La sua non è sempre stata una vita da favola.

La sua adolescenza è stata infatti segnata dai disturbi alimentari (anoressia nervosa, diagnosticata nel 1996), che Victoria ha affrontato con coraggio senza mancare di condividere la sua storia perché fosse di esempio per altre ragazze come lei. «Essere regina è qualcosa che non riesco a togliermi dalla testa, non smetto di concentrarmi sul lavoro che mi verrà affidato», confessò. La sua priorità? «La sostenibilità ambientale».

Leonor di Spagna

E' la primogenita di re Felipe VI e di Letizia Ortiz. È nata il 31 ottobre 2005 ed ha ha una sorella minore, Sofia di Borbone-Spagna, nata 29 aprile 2007, per tutti semplicemente la “Infanta”. Leonor, che detiene il tradizionale titolo di principessa delle Asturie, è in una posizione unica tra le eredi femminili d’Europa perché, secondo le leggi spagnole potrebbe ancora essere sorpassata nella successione dall’arrivo (improbabile) di un fratello. Nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato di avere il piglio e la classe da regina. Nel frattempo, frequenta il prestigioso UWC Atlantic College, nella valle di Glamorgan, in Galles. Ma nel periodo estivo – prima del tradizionale soggiorno di famiglia a Maiorca – “fa le prove” da regina partecipando ad eventi istituzionali.

Catharina-Amalia dei Paesi Bassi

Catharina-Amalia è la figlia di re Willem-Alexender dei Paesi Bassi e di Máxima Zorreguieta. È nata il 7 dicembre 2003 e a oggi è la principessa D’Orange e poi sarà regina dei Paesi Bassi, Curaçao, Aruba e Sint Maarten. Ha 20 anni ma si è fatta notare per la sua passione per la natura e per il suo attivismo in difesa dell’ambiente. Al momento della maggiore età avrebbe dovuto incassare 1,6 milioni di euro all’anno in virtù del suo titolo, ma ha deciso di rinunciare, scrivendo una lettera formale al Primo Ministro Mark Rutte per comunicarlo a tutti: “Mi sento a disagio a pensare ai miei coetanei che studiano e si trovano in difficoltà, soprattutto in questo periodo pandemico”. Dopo gli studi si è presa un anno sabbatico per fare uno “stage presso la Orange Foundation e facendo volontariato in altre organizzazioni” recita il comunicato ufficiale della Casa reale.

Elisabeth del Belgio

Elisabeth Therese Marie Helene, duchessa di Brabante, è la legittima erede al trono belga. Nata il 25 ottobre 2001, è la maggiore dei figli del re Filippo e della regina Mathilde. È destinata a diventare la prima donna a sedere sul trono belga, in quanto la legge salica è stata abolita dalla Costituzione nel 1991 e, quindi, la nascita del fratello Gabriele nel 2003 non ha cambiato l’ordine di successione. La giovane principessa, dopo il Sint-Jan Berchmanscollege di Bruxelles e due anni in Galles all’Atlantic College, studia Storia e Politica a Oxford. Nel frattempo, ha concluso anche l’addestramento obbligatorio alla Royal Military Academy nel cuore di Bruxelles. L'estate scorsa l’erede al trono ha debuttato in un evento senza mamma e papà al suo fianco: l’occasione è stata il battesimo della nuova nave da ricerca RV Belgica. Il suo primo discorso ufficiale, però, lo ha fatto all’età di 10 anni, inaugurando l’ala pediatrica del Ghent University Hospital, che porta il suo nome (Princess Elisabeth Children’s Hospital).

Ingrid Alexandra di Norvegia

Anche in Norvegia troviamo una principessa: Ingrid Alexandra. Ma prima di salire al trono dovrà aspettare ancora un po’, visto che è seconda in linea di successione. L’erede al trono è il 48enne Haakon Magnus: è diventato principe ereditario di Norvegia il 17 gennaio 1991, quando suo padre è salito al trono come re Harald V. Secondogenito e unico figlio maschio di re Harald V e della regina Sonja, nel 2001 ha sposato Mette-Marit Tjessem-Høiby. Un’unione che ha creato scandalo in Norvegia perché lei aveva alle spalle una relazione con un ex spacciatore di droga da cui era nato nel 1997 il suo primo figlio. Il principe Haakon e Mette-Marit hanno due figli: Ingrid Alexandra e Sverre Magnus. Ingrid Alexandra è nata il 21 gennaio 2004 e diventerà la prima regina regnante di Norvegia (dopo Margherita I di Danimarca, che regnò sulla Norvegia, sulla Danimarca e sulla Svezia dal 1388 fino alla sua morte nel 1412). Nel 1990, infatti, la costituzione della Norvegia è stata modificata per introdurre la primogenitura assoluta. Grazie a questa riforma, quindi, la sua posizione è rimasta invariata dopo la nascita del fratello Sverre Magnus, il 3 dicembre 2005. La principessa è cresciuta libera e lontano dagli obblighi di corte. “Quando ero più giovane non sapevo nemmeno di essere una principessa” ha raccontato. Oggi, che frequenta uno dei migliori licei di Oslo, è un’appassionata ambientalista e un’amante della kickboxing. Oltre a essere una campionessa di surf: ha vinto il National Junior Championship 2020, e sogna le Olimpiadi. Ha già copilotato un Falcon F-16, da futuro comandante delle forze armate del Paese.

Beatrice Borromeo Casiraghi

Beatrice Borromeo è nata il 18 agosto 1985 e appartiene all’omonima famosa famiglia aristocratica italiana. Suo padre è il conte Carlo Ferdinando Borromeo e la madre è la giornalista e scrittrice Paola Marzotto, figlia dell’indimenticata stilista Marta Marzotto. Beatrice è cresciuta a Milano, dove ha frequentato il liceo classico e successivamente si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi. Dopo la laurea la Borromeo si è specializzata in un master in giornalismo e politica internazionale a New York. Nel frattempo ha sfilato come modella per marchi di alta moda e ha fatto importanti esperienze professionali come giornalista, per esempio per la trasmissione ‘Anno Zero’, a fianco di Michele Santoro, e scrivendo sulle pagine de ‘Il Fatto Quotidiano’. Ha svolto diverse attività per alcune organizzazioni umanitarie. Ha fondato Astrea Films, società che produce documentari. L’autorevole rivista britannica ‘Tatler’, in gran parte dedicata alle teste coronate, l’ha nominata qualche tempo fa “la reale più elegante d’Europa”, persino più di Kate Middleton, Letizia di Spagna e Maxima d’Olanda. Nel 2015, dopo sette anni di fidanzamento, Beatrice Borromeo ha sposato Pierre Casiraghi, figlio minore di Carolina di Monaco, principessa di Hannover. Hanno due figli: Stefano Ercole Carlo, nato nel 2017 e Francesco Carlo Albert, venuto al mondo nel 2018.

Amelia ed Eliza Spencer

Buon sangue non mente. E Lady Amelia ed Eliza Spencer ne sono la conferma. Le nipoti di Diana Spencer, figlie del fratello della principessa, il conte Charles, dalla zia hanno ereditato tutto ciò che di buono potevano ereditare: la bellezza, l’eleganza, il fascino, lo stile. Classe 1992 – sono nate il 10 luglio – Lady Amelia e Lady Eliza Spencer sono le gemelle più fashion nella storia della Royal Family britannica. Perché anche se non sono dirette discendenti dei Windsor, ai Windsor sono inevitabilmente collegate. Sono, infatti, le prime cugine, da parte di padre, di William ed Harry nonché nipoti di primo grado della principessa Diana. Nate dal matrimonio del conte Charles Spencer con Victoria Lockwood, sono cresciute in Sudafrica, a Cape Town, con la sorella Kitty e il fratellino Louis. Una volta tornate in Gran Bretagna hanno vissuto nella tenuta di famiglia ad Althorp, dove Lady Diana è cresciuta e, oggi, è sepolta. Nel 2021, però, si sono trasferite a Londra, dove stanno acquistando sempre più popolarità nel mondo della moda. Sia quando sfilano – il debutto a marzo 2021 per il brand Philosophy di Lorenzo Serafini – sia sui red carpet, come quello del Festival del Cinema di Venezia che le ha viste posare accanto alla sorella maggiore Kitty.