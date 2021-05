«Mai perdere di vista il problema delle varianti, perché è facile che il Covid diventi endemico come l'influenza e che come l'influenza richiederà un vaccino stagionale con un aggiornamento sul fronte delle preparazioni vaccinali». Quello del virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive dell'ospedale di Pisa, è solo uno dei tanti avvertimenti che gli esperti lanciano in queste settimane a proposito delle "temibili" varianti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati