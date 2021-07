Grecia, 15 ragazzi bloccati a Corfù in un Covid Hotel: 6 sono positivi

Un nuovo caso di ragazzi italiani bloccati all'estero in vacanza. Dopo i 15 studenti veneti a Ios, un gruppo di 15 giovani di Pescara è in quarantena in hotel sull'isola di Corfù, in Grecia, dopo che sei di loro sono risultati positivi al Covid-19. I ragazzi, dopo aver effettuato il test, sono stati visitati in ospedale e mandati in un Covid Hotel. Oltre ai sei positivi, nello stesso hotel sono alloggiati anche altri 8 giovani parte della stessa comitiva, in quarantena.

APPROFONDIMENTI IL CASO Positivi durante il viaggio dopo la maturità, 15 studenti... LE MISURE Green pass e discoteche, le nuove limitazioni dell'estate LA GUIDA ​Green pass, cosa fare se non arriva l'sms con il codice: tutte...

Positivi durante il viaggio dopo la maturità, 15 studenti veneti bloccati in Grecia. Le famiglie: «Da autorità nessuna indicazione»

Grecia, giovani positivi a Corfù: come stanno

Della vicenda si è interessato anche il Comitato Cura Domiciliare Covid-19, contattato dai genitori di tre dei giovani positivi a Corfù. «Grazie ai farmacisti del gruppo e ai medici, i farmaci utili saranno a breve consegnati in hotel - afferma Erich Grimaldi, presidente del Comitato - ovvero integratori, antinfiammatori, ma soprattutto grazie al professore greco Giannoulopoulos, che fa parte della nostra rete, stiamo per far consegnare antibiotici e altro per cui era necessaria la ricetta».

Variante Delta, dalla Spagna alla Grecia: ecco i Paesi più a rischio. La Farnesina: «Pericolo di rimanere bloccati all'estero»

Positiva anche una donna italiana ad Atene

Inoltre, a chiedere supporto al Comitato dopo il tampone positivo, è stata anche una donna italiana da Atene, un'altra cittadina italiana bloccata a Cipro da oltre due settimane con sintomi, ancora in attesa di tampone. «Stiamo rispondendo a tutte le richieste di aiuto provenienti anche dall'estero - prosegue Grimaldi - dopo Malta, Spagna e Regno Unito, ne abbiamo ricevute anche tre da Dubai per le quali ci stiamo attivando. Se l'Italia non era pronta a supportare gli italiani all'estero doveva limitare le partenze ed evitare inutili angosce ai familiari dei ragazzi».

Variante Delta, la mappa del contagio in Europa (Ecdc): Spagna e Olanda "rosso scuro", la Francia verso il giallo