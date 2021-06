Variante Delta, Rasi: «Colpisce di più gli under 30, vacciniamo i giovani»

Salvaguardare i giovani per contenere il dilagare della «variante Delta» o 'indiana' di Sars-CoV-2 che «colpisce di più la fascia giovanile e sotto i 30 anni, ed è anche logico perché sono tra i meno vaccinati. I numeri stanno uscendo in questi giorni». Lo ha sottolineato Guido Rasi, ex numero uno dell'Ema e consulente del commissario per l'emergenza Covid, durante la presentazione del suo libro 'Generazione V' (edito da Paesi Edizioni), dedicato ai professionisti sanitari. Rasi ha anche rimarcato come, proprio per questa aggressività della variante Delta, «è importantissimo vaccinare anche la fascia 12-16 anni».

«I casi di ospedalizzazione dei ragazzi sotto i 30 anni, dovuti alla variante Delta, sono bassi - ha comunque precisato Rasi - perché è una fascia di età meno vulnerabile».

Tamponi, tracciamento e sequenziamento

«La verità in Italia sulla variante Delta la scopriremo per ultimi perchè non sequenziamo. Per fermare la pandemia, le varianti del virus, bisogna fare i tamponi, servono tracciamento, sequenziamento, isolamento dei focolai. Dobbiamo cercarla ovunque e isolarla. Bisogna fare quello che non si è fatto lo scorso autunno. Se saremo vaccinati si fermerà la circolazione del virus».

Vaccinazione eterologa

«La vaccinazione eterologa, cioè con una seconda dose di vaccino diverso dalla prima non è una sperimentazione. Bisognava comunicare meglio. Il numeri dei vaccinati con eterologa non sono pochi, poichè le aziende farmaceutiche hanno già fatto i cosiddetti studi ponte, per esempio per la terza dose con l'uso di diverso vaccino». Lo ha detto Guido Rasi, ex Dg dell'Ema e direttore scientifico del network Consulcesi alla presentazione del suo saggio «Generazione V.» «Da immunologo sono convintissimo e da regolatore pure», ha aggiunto.

