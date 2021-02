Valerio Massimo Manfredi e la moglie esanimi in casa a Roma dopo una fuga di gas: sono gravi

Lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari, a Trastevere, a Roma. Manfredi, secondo quanto si apprende, era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi. L'allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore. Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. L'ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio dovuta a una fuga di gas. I due sono stati trovati sul letto e soccorsi dal 118. Sono stati ricoverati al San Camillo e all'Umberto I e - si apprende dall'Adnkronos - i due non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco che stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido.

APPROFONDIMENTI ROMA Valerio Massimo Manfredi, chi è lo scrittore e storico... VELLETRI Velletri, morti nel sonno madre di 36 anni e figlio di 6: fuga di... ROMA Valerio Massimo Manfredi, noto scrittore emiliano ROMA Lanuvio, la strage di anziani e l'allarme ignorato: «Due... CRONACA Guasto alla stufa: muore una donna, grave il compagno. La tragedia a... CRONACA Appartamento distrutto da un incendio, coppia di anziani messa in...

Valerio Massimo Manfredi, chi è lo scrittore e storico ricoverato a Roma dopo una fuga di gas: carriera e libri

Le testimonianze

«È stata una scena tremenda, ho visto la figlia urlare e piangere». Questa la testimonianza di una vicina di casa di Manfredi e di sua moglie. C'è sgomento e incredulità tra gli abitanti del quartiere Trastevere. «Non volevo credere che fossero loro», dice il barista. «Non può essere, fa qui colazione ogni mattina», continua a ripetere la proprietaria del caffè di fronte l'appartamento dello scrittore, in via dei Vascellari. Intanto i Vigili del Fuoco hanno evacuato il civico 71 di via dei Vascellari per verificare da dove sia partita la perdita di monossido di carbonio.

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA