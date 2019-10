Valentina Pizzale: «Stalking? Non ho perseguitato nessuno». Rai: «Non è nostra dipendente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna persecuzione , niente stalking . Si sarebbe difesa così di fronte agli inquirenti, l'autrice Rai e sceneggiatrice cinematografica finita ai domiciliari con l'accusa di aver vessato e perseguitato, l'attuale. Lei, 41 anni, e lui, 63, avrebbero avuto «una lunga storia, andata avanti per tanto tempo» e, semplicemente, la donna non voleva che finisse nel nulla.Dell' arresto , anticipato dal Corriere della Sera, hanno scritto oggi in molti quotidiani. La donna sarebbe stata indagata ormai da tempo, tanto che laaveva già chiesto ile fissato l'udienza davanti al gup per il prossimo 16 ottobre. A piede libero, seppur consapevole della prosecuzione delle indagini, la donna avrebbe continuito imperterrita dal 2017 al 2019 a insistere per tornare insieme. Anche minacciando l'ex ambasciatore in Cina di rivelare a tutti particolari della sua sfera privata. Così, due giorni fa, è scattato l'arresto, su richiesta del procuratore aggiuntoe del pmLa Rai ha preso le distanze dalla Pizzale, precisando in una nota che «Non è titolare di un rapporto di lavoro stabile con l'azienda. In passato ha svolto collaborazioni saltuarie e limitate al ruolo di claquer e non di sceneggiatrice. Dal gennaio 2019 non ha più alcun tipo di collaborazione con Rai».