Vaccino Pfizer ai parenti: indagati 15 medici e infermieri a Oristano

Hanno iniettato il vaccino Pfizer ai propri parenti e ora sono indagati. I Carabinieri dei Nas stanno notificando dalle prime ore di stamattina gli avvisi di garanzia a 15 persone per l'inchiesta della Procura di Oristano sui 'furbetti dei vaccini: 15 le persone coinvolte, tra medici e infermieri, indagate per abuso d'ufficio e peculato, per aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari, abusando della propria posizione.

Le indagini