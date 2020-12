Vaccino, Von der Leyen: «Probabile primi europei vaccinati prima di Natale»

«Ogni giorno conta. Lavoriamo alla massima velocità per autorizzare i vaccini per il Covid 19. Accolgo le novità dell'Ema che anticipano l'incontro per discutere del vaccino Pfizer-BionTech prima di Natale. Probabile che i primi europei siano vaccinati prima della fine del 2020». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter. L'Ema si riunirà infatti il 21 dicembre non più il 29 (riunione che rimane comunque confermata) per decidere sul vaccino Pfizer.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Covid, vaccino Moderna «efficace e sicuro»:... ROMA Vaccino Covid, Domina: «Dare precedenza a badanti per... IL MINISTRO Vaccino Covid, Speranza: «Mi auguro che l'Ema approvi... L'EMERGENZA Vaccino, Ricciardi: «Se i sanitari non lo faranno... COVID Prime dosi di vaccino anti Covid a New York FOCUS Vaccino, Cognetti (federazione oncologi): «Subito i pazienti...

Every day counts - we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.

I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.

Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020