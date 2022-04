Vaccino, Moderna verso un booster bivalente anti Omicron: pronto in autunno

Moderna sta valutando un vaccino booster anti-Covid bivalente (mRna-1273.214) che combina il vaccino attualmente autorizzato anche come richiamo con un candidato booster specifico per le varianti Omicron. I risultati iniziali dello studio, di fase clinica 2-3, sono attesi nel secondo trimestre dell'anno e questo prodotto bivalente «rimane il nostro candidato principale per una dose di richiamo» da somministrare «nell'emisfero settentrionale nell'autunno 2022», spiega il Ceo dell'azienda americana, Stéphane Bancel.

«Non vediamo l'ora di condividere i dati iniziali su mRna-1273.214 nel secondo trimestre - aggiunge l'amministratore delegato - Riteniamo che un vaccino di richiamo bivalente, se autorizzato, rappresenterebbe un nuovo strumento» di protezione contro Covid-19, «mentre continuiamo a rispondere alle varianti emergenti» del coronavirus Sars-CoV-2.