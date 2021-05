Potrebbe iniziare a giugno la campagna vaccinale per gli adolescenti. I ragazzi che hanno tra i 12 e i 16 anni. Nell'ipotesi peggiore si comincerà a settembre. Oggi non è prevista la somministrazione agli under 16.

In Israele, già dall'inizio dell'anno, vengono protetti i giovani tra i sedici e i diciotto per permettere la ripresa regolare dell'anno scolastico. Negli Stati Uniti, entro la prossima settimana, si apriranno le porte degli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati