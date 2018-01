Truffa sul cellulare con i servizi automatici in abbonamento: ecco come difendersi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finora pensavamo di averle viste tutte: dal 'brand-hijacking' al 'phishing', basta un minimo di ingenuità per cadere in truffe informatiche capaci di rubare dati e denaro. Questa volta, però, laè ancora più potente: basta navigare in rete con lo smartphone, un'abitudine sempre più radicata tra gli utenti di tutte le età, e ritrovarsiin grado di 'prosciugare' ilLEGGI ANCHE ---> POSTEPAY, OCCHIO AL SITO CLONE CHE RUBA DATI E DENARO In questo caso la truffa, denunciata anche dalla Polizia di Stato, avviene per imprudenza dell'utente, ma non siamo di fronte a e-mail false o a link solo all'apparenza simili agli originali. Basta infatti scorrere per errore ilmentre navighiamo con il browser dello smartphone, o magari chiudere un fastidioso, per ritrovarsi abbonati a servizi di dubbia utilità ma dai costi decisamente gravosi (). La cosa più grave è che, in molti casi, ilche servirebbe ad annullare l'iscrizione non sempre funziona e quasi mai il credito del primo abbonamento viene restituito.Il consiglio dellaè quello di contattare immediatamente l'assistenza clienti del proprioe comunicare il servizio in abbonamento non richiesto. Gli operatori, in teoria, sono tenuti, dietro richiesta dell'utente, ad annullare l'offerta in abbonamento e a restituire il 'maltolto'. Non sempre questo passaggio risulta però immediato: in caso di rifiuto da parte dell'operatore telefonico ad eseguire la richiesta, l'utente può fare ricorso tramite il Corecom della regione d'appartenenza. Per prevenire la truffa, poi, è possibile contattare gli operatori telefonici e chiedere di poter usufruire dei cosiddetti servizi di 'barring sms'.LEGGI ANCHE ---> WHATSAPP, TORNA LA TRUFFA DEI FALSI BUONI DECATHLON