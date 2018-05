Torino, offre panna gratis dentro i suoi coni: gelataio multato

di Livia Fonsatti

Offre la panna montata a un cliente ma la Guardia di Finanza lo multa. È successo a Torino e il protagonista dell’episodio è Cristian Ciacci, gestore dell’omonima gelateria, che si è visto contestare dalla Guardia di Finanza lo scontrino emesso perché non riportava l’omaggio. Sono passati pochi minuti dallo scoccare delle 15 di martedì 29 maggio.Dopo giorni di pioggia a Torino c’è finalmente il sole e la gelateria si riempie. Arriva anche un cliente abituale che, insieme a un suo collega, ordina due coppette. Costo totale 4 euro, 2 euro l’una. Come spesso capita, nei confronti dei clienti fissi si ha un occhio di riguardo, una piccola attenzione utile a rinsaldare e fidelizzare il rapporto.A CARO PREZZOCosì Ciacci, tra una chiacchera e l’altra, chiede ai due uomini se sul gelato vogliono anche la panna montata. Accetta solo uno e il gelataio gliela aggiunge. La panna è un omaggio, una gentilezza discreta, Ciacci gliela offre senza nemmeno sottolinearlo, sicuro che i due se ne renderanno conto quando dai loro 20 euro avranno un resto di 16 euro (e non di 15,5 euro). E poi sullo scontrino c’è scritto 4 euro. Insomma, i clienti avranno modo e tempo di apprezzare l’omaggio.