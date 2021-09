Partirà a fine mese la campagna per la terza dose di vaccino. E, come ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, si partirà dai fragili, da chi non ha avuto risposte immunitarie dalle prime due dosi, dal personale sanitario e dagli ospiti delle residenze per anziani che hanno ricevuto l’immunizzazione a inizio anno e dunque, probabilmente, registrano una riduzione della difesa immunitaria dato che sono ormai passati 9 mesi dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati