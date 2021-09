Terza dose per ultra 80enni, ospiti delle Rsa e sanitari over 60 a rischio Nuova circolare del ministero

Terza dose del vaccino per ultra 80enni, ospiti delle Rsa e sanitari over 60 a rischio. Ecco cosa prevede la nuova circolare del ministero della Salute: anziani dagli 80 anni di età in sù, personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani (Rsa) e, in un momento successivo, gli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi, a partire dai 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di COVID-19 grave o con elevato livello di esposizione a infezione. Sono le categorie cui verrà somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid.

La circolare del ministero della Salute