Terremoto Napoli, forte scossa in zona vesuviana: magnitudo 3.0, gente in strada per lo spavento

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 19.08 a Napoli. Stavolta non si tratta dei Campi Flegrei, ma della zona del Vesuvio. Il sisma di magnitudo 3 a una profondità di 2.9 km, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il terremoto è stato avvertito in maniera distinta in tutta l'area vesuviana, da Portici a Pollena Trocchia, ma anche al centro di Napoli.

Terremoto Napoli, dall'inizio di marzo già diverse scosse sul Vesuvio: cosa sta succedendo

Molta gente è scesa in strada per lo spavento, ma fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose.

Numerose le segnalazioni sui social: gli utenti parlano di una scossa durata solo qualche secondo, ma di forte intensità.

Le altre scosse

Dall'inizio del mese di marzo il Vesuvio ha già tremato diverse volte, come riferisce "Il Mattino". Il 2 di marzo una prima scossa alle 5 del mattino e una seconda alle 9.19, entrambe di magnitudo 1,1. Il giorno 5 di questo mese un altro sussulto alle 16.43 di magnitudo 1.5 preceduto da un impercettibile sisma dello 0.1. Sabato scorso l'ultimo segnale prima di quello, poderoso, di oggi: alle 18.29 un sisma di magnitudo 1.4.