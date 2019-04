Terremoto di 2.9 sul lago di Bolsena, avvertito anche a Viterbo e Orvieto

Terremoto sul lago di Bolsena,

nell'alto Lazio alle 14.09. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato la scossa alle 14.09 con magnitudo di 2.9. La profondità dell'evento è stata di soli 3,6 chilometri, tanto che la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione non solo nei comuni attorno al lago, ma anche a Orvieto e Viterbo. Non sono per il momento segnalati danni a persone o cose. Grotte di Castro il comune più vicino all'epicentro.