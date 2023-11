Tempesta Federico, gli effetti in arrivo sull'Italia: piogge intense e crollo delle temperature. Dove e quando, le previsioni

Allerta arancione in dieci dipartimenti in Francia per la tempesta Federico. nella regione delle Fiandre Occidentali non e escluso il rischio di alluvioni.

Temporale in arrivo a Napoli, è allerta meteo: dove e quando. Le previsioni dei prossimi giorni

Quando e dove arriverà

Dalla stasera, giovedì 16 novembre, inizieranno ad arrivare nubi sparse, specie in Valle d’Aosta, settori alpini occidentali del Piemonte e Alta Toscana con qualche piovasco. Una veloce fase instabile che porterà, nella giornata di venerdi 17, qualche pioggia sulla fascia tirrenica dalla Toscana alla Campania al mattino e poi, dal pomeriggio, verso medio Adriatico e gran parte del Sud peninsulare: si tratterà di fenomeni non intensi, al più un po' fastidiosi a causa del vento che subira una rapida intensificazione. Eolo spingerà infatti il proprio soffio piu vivace verso le Alpi e tutto il Centro-Sud: raffiche di burrasca sono previste soprattutto sulla Sardegna, sulla fascia appenninica e tra Calabria e Sicilia.

Il crollo delle temperature

La perturbazione, perlopiù associata ad un ciclone tedesco in rapido spostamento da Berlino verso la Romania, abbandonerà subito il nostro Paese lasciando pero un’importante eredità: gia nella giornata di sabato, insieme al ritorno di cieli sereni, il termometro crollerà di 6-9 gradi sia per quanto riguarda le temperature minime che quelle massime.

Il ritorno del sole

Sabato avremo un ritorno a condizioni autunnali, seppur con un piacevole sole: a Milano sfioreremo lo zero al mattino e durante il giorno ci fermeremo intorno ai 10 gradi; a Roma fino a 2 gradi di minima e 15 di massima, a Catania avremo un calo piu marcato soprattutto nelle massime che scenderanno fino a 19, contro i 28degC degli ultimi giorni.

Il weekend

Anche la domenica vedra temperature frizzanti al mattino complici i cieli stellati della notte che permetteranno un sensibile raffreddamento: durante il giorno tutto sommato si stara bene, e anche i venti forti del sabato al Centro-Sud tenderanno ad attenuarsi, salvo in Puglia e Calabria. In sintesi il passaggio perturbato di venerdi 17 sara veloce, ma attivera venti forti per 48-72 ore: un venerdi 17 agitato e un weekend con tante raffiche dopo un periodo di calma calda associata all’Estate di San Martino.

Le previsioni