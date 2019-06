Frode e bancarotta, sequestrata catena di supermercati «365»: 41 punti vendita, 1.800 addetti

di Paola Perez

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, sta dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di sequestro preventivo, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti della struttura aziendale dei supermercati a marchio «365» con contemporanea perquisizione delle sedi legali delle società e delle abitazioni dei 6 soggetti indagati (amministratori di fatto e di diritto), ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta e frode fiscale.La rete di grande distribuzione oggetto dell'inchiesta comprende 41 punti vendita in tutta la Campania (con la sola esclusione della proivincia di Benevento) e dà lavoro a circa 1.800 dipendenti. L'operazione, tiene a precisare la Guardia di Finanza su indicazione della Procura, non avrà impatto sul fronte occupazionale: i punti vendita restano e resteranno regolamente aperti, con un'amministrazione sraordinaria .