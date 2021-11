Salvaguardare il Natale dal boom dei contagi moltiplicando i controlli sul Green pass, con una mobilitazione delle forze dell'ordine «in maniera totale» e un Piano su scala nazionale senza precedenti, che sarà messo a punto da Prefetti e Comitati provinciali per l'ordine pubblico. Il potenziamento del certificato verde, allargato ad altri ambiti col nuovo decreto , passa ora per verifiche costanti in ristoranti, bar, treni, palestre, locali e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati