Stefano Leo, il presidente della Corte d'Appello: «Killer libero perché non c'è personale»

«La cancelleria ha come input quello di far eseguire le sentenze più gravi, sopra i tre anni, perché al di sotto si ha la possibilità di ottenere l'affidamento in prova. E Said Mechaquat poteva avere accesso a pene alternative». Così Edmondo Barelli Innocenti, presidente della Corte d'appello di Torino, sulla mancata carcerazione del 27enne che ha confessato l'omicidio di Stefano Leo.



«Non c'è nessuna garanzia che il 23 febbraio (il giorno del delitto) il signor Mechaquat fosse in carcere. Ogni sei mesi - aggiunto Barelli Innocenti - ci sono 45 giorni di beneficio; inoltre, anche se l'imputato è stato condannato con sentenza definitiva, viene osservato e può accedere a misure alternative».



«Come rappresentante dello Stato mi sento di chiedere scusa alla famiglia di Stefano Leo. Non consento di dire che la Corte d'appello sia corresponsabile dell'omicidio. Qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare». Così il presidente della Corte d'Appello di Torino, Edmondo Barelli Innocenti, sulla mancata carcerazione di Said Mechaquat. «C'è stato un problema. Posso scusarmene, ma non c'è nessuna certezza che Mechaquat Said - ribadisce - potesse essere ancora in carcere il 23 febbraio».



«Abbiamo delle persone in giro per il territorio italiano pericolosissime che a loro modo, quando gli parte la testa, ammazzano i nostri figli. Questo non deve più succedere». Così a 'Uno, nessuno, 100Milan' su Radio 24 - Maurizio Leo, il padre di Stefano, ucciso il 23 febbraio a Torino da Said Mechaquat che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, non si trovava in carcere quando ha commesso l'omicidio per degli intoppi nella trasmissione dei documenti della Corte d'Appello alla procura. «Io sono disperato. Quando questa notte ho saputo della Corte d'Appello non ho dormito - aggiunge -. Queste persone sgozzano perché vogliono uccidere. Adesso chi va in galera? Chi sconta la pena? Abbiamo giustificazioni per tutti. Voglio andarmene dall'Italia, qui c'è qualcosa che non funziona. Ormai io ho fatto i funerali e Stefano non me lo restituisce nessuno. Prima questa cosa che l'assassino voleva uccidere qualcuno felice, poi questa cosa della Corte d'Appello: ma capite che è tutto assurdo? Neanche nei film c'è una sceneggiatura così».



«Già stamani l'ispettorato del ministero si è attivato proprio con la massima tempestività possibile perché dobbiamo verificare quello che è accaduto». Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a margine del suo intervento all'inaugurazione dell'anno di formazione della Scuola superiore della magistratura a Castelpulci, rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe mandato gli ispettori del ministero dopo l'omicidio del giovane Stefano Leo.

