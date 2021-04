Riaperture, dal 26 aprile torna la fascia gialla ​e la libertà di spostarsi fra le regioni. Ecco come

E' in arrivo un nuovo decreto legge che conterrà le regole per le riaperture. Con ogni probabilità da lunedì 26 aprile torneranno le zone gialle e in giallo finiranno quasi tutte le Regioni. Probabilmente in arancione resteranno solo Campania, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e forse la Sicilia.

Una delle principali novità del ritorno delle fasce gialle sarà la possibilità di spostarsi liberamente nelle regioni che apparterranno a questa fascia.

Va anche detto che spostarsi verso le regioni arancioni sarà sempre possibile per lavoro, salute o ragioni di imrorogabile urgenza. Così come dovrebbe essere possibile raggiungere la seconda casa. In ogni caso il ritorno verso la propria residenza è sempre possibile essendo un diritto costituzionale.

La ripresa degli spostamenti infra-regionali dal 26 aprile comporta anche l'eliminazione dell'autocertificazione. Fra poco, probabilmente a giugno, arriverà anche un pass che, certificando la vaccinazione del possessore, consentirà una maggiore libertà di spostamento anche per mete turistiche.

Il pass sarà uno strumento europeo. Ieri il commissario Ue, Thierry Breton, ha spiegato che si tratterà di un certificato scaricabile sul telefonino che garantirà che il suo possessore è immune dal Covid-19 perché vaccinato, oppure perché ha gli anti-corpi essendosi contagiato nei mesi precedenti, oppure che ha fatto 48 ore prima un tampone molecolare ed è risultato negativo.

Questo pass consentirà di viaggiare non solo fra le Regioni italiane ma anche in Europa con la massima libertà. Per la verità le compagnie aeree hanno già ripreso i voli senza il pass ma i treni molto probabilmente presto istituiranno carrozze covid free.

