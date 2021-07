Una iniezione di forze per la scuola. Con l’obiettivo di far decollare l’anno 2021-22 dopo i guasti della pandemia. La commissione Bilancio della Camera ha chiuso l’esame degli emendamenti al Decreto Sostegni-bis, atteso in Aula la prossima settimana per poi essere trasferito al Senato. Il provvedimento deve essere approvato entro il 24 luglio, con il probabile ricorso alla fiducia da parte del governo. Tra le novità delle ultime ore spicca,...

