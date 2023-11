Due giorni di divieti assoluti in mare sulla costa orientale da Olbia a Villasimius. Un sommergibile militare sta costeggiando la Sardegna. Si intensifica l'attività marittima nel Mediterraneo. Stavolta protagonista è l'Italia. L’avviso è stato pubblicato sul sito della Guardia costiera di Arbatax. Il comandante del porto, Mattia Caniglia, ha ricevuto una comunicazione perché “il Comando Marina Ovest di Cagliari ha richiesto l’emissione di apposito Bando di Pericolosità per la presenza di un sommergibile immerso“. In seguito a questa segnalazione ha emesso il richiesto “bando di pericolosità“. Ma di chi è? E dove si trova?

Portaerei Eisenhower spiata dal drone dell'Iran nel Golfo Persico, Teheran: «Abbiamo foto di alta qualità, non se ne sono accorti»

Le attività vietate

L'allerta è massima ed è vitata qualsiasi forma di navigazione, pesca e attività subacquea. Durerà due giorni, domenica 5 e lunedì 6 novembre, in un tratto di mare di 232 chilometri. Dalla Costa Smeralda sino a Capo Carbonara, secondo quanto segnalato dalla Capitaneria di porto di Arbatax con un avviso di sicurezza pubblica e rilanciato dal comune di Tortolì sulla sua pagina Facebook.

Di quale Paese è

Non si conosce il Paese né il modello del sommergibile. Ma i timori che possa essere di una nazione straniera ci sono. Anche perché in questi giorni un aereo statunitense per rilevare le radiazioni nucleari sta volando a sud della Sardegna. L'attività aerea del velivo in questione può essere monitorata con flightardar. Il 4 novembre ha sorvolato il Canale di Sicilia, al largo delle Tunisia, e proseguito poi fino ad arrivare allo Stretto di Gibilterra. Il profilo di volo, a bassa quota, e le virate, consecutive, possono far pensare che abbia scortato il sottomarino a propulsione nucleare russo in uscita dal Mediterraneo. Una situazione, quella attuale, potenzialmente esplosiva.

L'avviso

«Si sottolinea che la zona individuata è da considerarsi altamente pericolosa per qualsiasi forma di navigazione, pesca e attività subacquea fino a nuova comunicazione - si legge nell'avviso - Per la sicurezza di tutti, si invita a rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite e a consultare la planimetria e i dettagli del bando disponibili nella sezione 'Avvisì del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/arbatax». Peraltro l'Isola è interessata da due attività addestrative già note, Mare Aperto 2023-2 e Nato Dynamic Mariner 23, in programma dal 23 ottobre al 17 novembre 2023.

Le zone interdette

Nell'avviso sono indicate le zone vietate, con le relative coordinate che sono:

Punto A: 39° 00.0’ N, 009° 34.0’ E

Punto B: 39° 00.0’ N, 009° 53.0’ E

Punto C: 41° 05.0’ N, 010° 05.0’ E

Punto D: 41° 05.0’ N, 009° 38.0’ E

Si sottolinea che la zona individuata è da considerarsi altamente pericolosa per qualsiasi forma di navigazione, pesca e attività subacquea fino a nuova comunicazione.