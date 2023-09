Sofia Napolitano, la nipote ai funerali del presidente emerito: «Ci veniva a prendere a scuola. E ci presentò ​la regina Elisabetta»

L'aula della Camera conquistata dal ricordo di Sofia Napolitano del nonno Giorgio.

Sofia Napolitano, ricordo

«Ci ha insegnato a trattare chiunque con rispetto e cortesia a prescindere dalle convinzioni. Quando eravamo piccoli ci scriveva sempre, ci veniva a prendere a scuola. Ha sempre trovato il tempo, nonostante i suoi impegni, condivideva con noi libri e articoli, ma non era accondiscendente». Lo ha detto Sofia May Napolitano, nipote del Presidente emerito della Repubblica, nell'Aula della Camera.

#napolitano #ilmessaggero #politica #partitocomunista ♬ Epic Inspiration - DM Production @ilmessaggero.it Si è spento a Roma, all'età di 98 anni, nella Clinica Salvator Mundi, al Gianicolo, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'ex Capo di Stato era ricoverato da 4 mesi. Accanto a lui, la famiglia e il consulente per la comunicazione, amico di una vita, Giovanni Matteoli. Al senatore a vita avevano staccato le macchine, che ne garantivano anche la respirazione, all'inizio della settimana, ma il suo cuore ha continuato a battere per giorni prima di fermarsi. #giorgionapolitano

La regina Elisabetta

In piedi con la voce incrinata dalla commozione Sofia, la nipote di Giorgio Napolitano, prende la parola in Aula a Montecitorio davanti ai parlamentari e alle istituzioni e legge il suo discorso in occasione della cerimonia per le esequie del nonno. Un ricordo personale, di vita vissuta insieme che traccia la figura di un nonno attento e presente. In particolare ricorda il legame di Giorgio Napolitano con la regina Elisabetta. Un lungo e composto applauso le viene tributato dai presenti. Ci ha presentato a grandi personalità, tra queste la Regina Elisabetta a cui era particolamente legato. Ci ha portato a Stromboli e a Capri, luoghi a lui cari. Siamo sempre rimasti colpiti da quanto fosse ammirato e apprezzato ovunque nel mondo e ci siamo sempre sentiti orgogliosi di essere suoi nipoti». Nonostante i tanti impegni, «il fatto che fosse un nonno così affettuoso e presente è testimonianza dell'uomo eccezionale che era. Sarà sempre la persona che ammiriamo di più».

I cartoni animati e i gelati

«Ci scriveva sempre, anche quando non sapevamo ancora leggere, ci telefonava quando vedeva dei cartoni in televisione che pensava ci sarebbero piaciuti. Ci veniva a prendere a scuola e ci portava a villa Borghese per un gelato. Ha sempre trovato il tempo per me e Simone, nonostante i suoi impegni». Ha detto Sofia May Napolitano. «I consigli che ci ha dato ci fanno sentire fiduciosi in noi stesi quando dobbiamo affrontare scelte personali».