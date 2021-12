Covid, boom di contagi a San Marino: scuole chiuse in anticipo per le feste di Natale

Scuole chiuse in anticipo a San Marino, in vista delle feste di Natale, dopo gli oltre 100 nuovi contagi registrati ieri. La segreteria alla Pubblica Istruzione, con una circolare inviata ai dirigenti scolastici, ha disposto la chiusura anticipata dal 18 dicembre al 5 gennaio 2022 per asili nido, scuola dell'infanzia ed elementari. Medie, superiori e centro di formazione professionale saranno invece in didattica a distanza e chiusi dal 23 dicembre.

L'andamento dei contagi è in crescita a San Marino: attualmente sono 478 i positivi attivi (età media 36 anni), dieci le persone ricoverate in ospedale, secondo dati diffusi dall'Iss. Due i ricoverati nel reparto di terapia intensiva e otto in isolamento.