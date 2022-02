Scuola, quarantena dimezzata a 5 giorni per studenti non vaccinati. Le indicazioni del Cts al governo

Scuola. La quarantena scende da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano contatto stretto di un positivo ma non sono vaccinati. È questo, secondo quanto si apprende, l'orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico chiamato ad esprimere un parere sulla gestione dei casi di positività in ambito scolastico. E' infatti iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo sulle nuove misure anti-Covid.

Scuola, le indicazioni del Cts

Gli esperti avrebbero in sostanza proposto un periodo di quarantena per i non vaccinati di 5 giorni, come già avviene per chi gli adulti vaccinati e guariti da più di 120 giorni. Chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi non deve invece fare la quarantena.