Scuola, De Luca: «Nelle condizioni attuali non è possibile riaprirla»

Doccia fredda dalla Campania per il ministero della Pubblica istruzione da parte del governatore Vincenzo De Luca. «Governare questa fase sarà difficile. Saremo chiamati a decisioni importanti tra una o due settimane. Nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole. Non so cosa saranno in grado di fare in due settimane, ma avremo scelte complicate da fare». Lo ha detto il presidente della Regione Campania parlando a un incontro dell'Ordine degli psicologi.



Scuola verso la riapertura

Ultimo aggiornamento: 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA