Scuola, vertice Boccia-Azzolina con le Regioni: protocollo unico per gestire i casi di Covid

Ultimo aggiornamento: 11:30

Il governo accelera sulle linee guida per la riapertura delle. Alle 11, a quanto si apprende, ci sarà un vertice in videoconferenza con Regioni e enti locali, convocato dal ministro degli Affari Regionali Boccia con i ministri, Speranza e De Micheli. Partecipano anche il capo della Protezione Civile Borrelli e il commissario Arcuri. Tra i nodi da sciogliere un protocollo unico per la gestione di eventuali casi diall'interno delle scuole e quello dei trasporti.Non sarà una passeggiata il vertice. Pressato dal Pdche ha rispolverato per la ripartenza dell’anno scolastico la cabina di regia usata nella Fase 1 dell’emergenza Covid commissariando di fatto la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, è determinato a evitare che le lezioni riprendano per poi essere subito bloccate a colpi di ordinanze regionali. «La scuola riapre e andrà tenuta aperta, stabiliremo una linea unica e condivisa per affrontare gli eventuali contagi», è la posizione del governo.