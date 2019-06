Nuovo sbarco in Sardegna: fermata imbarcazione con 13 algerini a bordo

Un barchino con a bordo tredici migranti è stato bloccato da una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, la "Garulli", a largo di Teulada, nel sud ovest della Sardegna. L'avvistamento è avvenuto alle 9 circa quando l'imbarcazione non era troppo distante dalla costa. Il mezzo navale delle Fiamme Gialle ha recuperato i migranti, 13, tutti algerini, e li ha trasportati in porto a Cagliari dove ad attenderli c'era anche il personale dell'ufficio stranieri della Questura e della task force Frontex. Dopo le prime operazioni di identificazione, i migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir, nell'hinterland cagliaritano, dove sono stati sottoposti a visita medica.



I migranti avrebbero riferito al personale della Finanza di essere partiti da Sidi Salem, di essere rimasti senza carburante dopo un giorno di navigazione. Nella barca, sequestrata, non è stato rinvenuto alcun GPS né bussola.

