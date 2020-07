Salvini: ho subito una ingiustizia, su Open Arms c'era accordo con Conte

Lo ha detto ieri in una trasmissione televisiva anche l'ex ministro Tria, che certo non è della Lega. È stata una scelta di tutti, lo sapevamo tutti, eravamo d'accordo tutti, e ne processano uno…





«Bloccare gli sbarchi, combattere gli scafisti, ridurre i morti, i dispersi, dimezzare gli arrivi di clandestini… Non chiedevo una medaglia ma rischiare 15 anni di carcere per processo aggravato e continuato mi sembra una follia», ha aggiunto Salvini.

E poi: «Ci sono tanti giudici liberi, non sono tutti come Palamara che intercettato diceva 'bisogna fermare Salvini a tutti i costi'. Quindi non ho paura. Mi girano le palle» ma «io non ho mai ucciso o sequestrato nessuno, ho fatto quello che avevo promesso di fare agli italiani». Una condanna definitiva per il caso Open Arms rischia in base alle legge Severino di fermare la sua carriera politica. «Bloccare una nave spagnola, che raccoglie clandestini in acque libiche, che si rifiuta di andare a Malta e in Spagna e pretende di arrivare in Italia, con un comandante che è già a processo per tratta dell'immigrazione clandestina e passare per sequestratore… Voglio vederli e ascoltarli questi giudici», ha aggiunto Salvini.