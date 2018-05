Roma, bus in fiamme in via del Tritone, l'autista eroe ha fatto scendere tutti i passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autista ha salvato tutti i passeggeri: appena ha sentito odore di bruciato e uno scricchiolio in fondo alla vettura ha capito che c'era qualcosa che non andava sul suo bus. Così in via del Tritone, all'incrocio con via della Panetteria ha fermato la vettura e ha fatto scendere tutti i passeggeri. Mentre la coda del bus iniziava a prendere fuoco la centrale dell'Atac era già stata avvisata. Lui ha continuato lentamente il suo viaggio lungo via del Tritone e dopo pochi metri il bus ha preso fuoco completamente. Tre autobotti dei vigili del fuoco lo hanno circondato ma le fiamme sono arrivate fin dentro i negozi di abbigliamento e un palazzo.