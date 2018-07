Bomba d'acqua a Roma: fulmini, alberi caduti e strade allagate Video Platano sulla garitta, salvo militare

Un albero è caduto su una delle garitte che si trovano ai lati di uno degli accessi del palazzo del presidente della Repubblica. All'interno della garitta c'era un carabiniere che è rimasto illeso. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per tagliare e rimuovere l'albero.

Bomba d'acqua sulla città. Un forte temporale ha causato danni in molte zone della città. In centro sono stati divelti alcuni gazebo sui tetti di hotel e case private.Allagamenti anche al termini: chiusi i cancelli della Metro A in Via Giolitti e piazza dei Cinquecento, l'azienda di trasporto consiglia di utilizzare l'entrata di Via Cavour.Un altra pianta caduta ha bloccato il Muro Torto.Un platano è caduto in via Nomentana all'altezza di villa Torlonia e ha bloccato la strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza e dieviato il traffico. Un altro albero è caduto in via Aurelio Saffi a Trastevere, la strada è stata chiusa.Allagamenti in molte strade. I rami caduti dai pini, inoltre, hanno reso difficile la circolazione. Decine di chiamate alle centrali dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.