Rom, il 43% ha la cittadinanza italiana e uno su due ha meno di 18 anni

di Luigi Fantoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quanti sono i rom e i sinti in Italia? I dati sono in continua evoluzione e quasi mai precisi. Ma dai rapporti annuali di Istat e Associazione 21 luglio, la cifra che emerge è di una popolazione tra i 120 e i 180 mila cittadini, quasi tutti con passaporto Ue. Di questi 26 mila vivono in baraccopoli formali (insediamenti gestiti dalle amministrazioni locali) e informali (“campi abusivi”), o nei centri di raccolta monoetnici. Scolarizzazione, occupazione, abitazione e salute sono i temi più trattati nei Tavoli per...