L'inizio di giugno porta con sé nuove riaperture. Da oggi torna infatti la possibilità del servizio al banco per i bar e, soprattutto, l'uso di sale interne per i ristoranti. Novità anche per gli stadi che, al netto di alcune deroghe già in essere nei giorni scorsi, possono tornare ad ospitare il pubblico sugli spalti. Ovviamente non si tratta però del temuto "liberi tutti" e quindi, ad esempio per pranzare all'interno di un ristorante o fare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati