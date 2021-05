È stata firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, l'ordinanza che dispone da oggi 31 maggio, il passaggio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna in zona bianca. La road map dell'Italia colorata verso il bianco sembra ormai delineata. Entro il 14 giugno - se i dati continueranno a mantenersi in calo - tredici tra regioni e province autonome entreranno nella fascia dove sparisce il coprifuoco e restano come unici...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati