Ricoveri in aumento in 17 regioni. In Toscana record di contagi, nelle Marche terapie intensive al 21%

L'Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel report del 3 gennaio ha evidenziato un aumento dei ricoveri di pazienti Covid nei reparti ospedalieri. Il tasso di occupazione di posti letto, a livello nazionale, sale al 19% e, in 24 ore, cresce in 17 regioni. Le situazioni più critiche, e ampiamente sopra la soglia del 15%, sono: Valle d'Aosta (45%, con un balzo del +9%), Calabria (31%) e Liguria (30%).

A crescere, sono anche: Abruzzo (al +15%), Campania (18%), Emilia Romagna (17%), Friuli (24%), Lazio (17%),Lombardia (21%), Pa di Bolzano (17%), Piemonte (23%), Puglia (11%), Sardegna (11%), Sicilia (24%), Toscana (15%), Umbria (24%), Veneto (20%).

Terapie intensive al 15%

I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 salgono al 15% a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore, crescono in 9 regioni: Friuli Venezia Giulia (al 17%), Lazio (17%), Marche (21%), Molise (5%), Provincia Autonoma di Bolzano (18%), Piemonte (18%), Puglia (7%), Sardegna (9%), Umbria (12%). Restano ferme, ma ampiamente oltre la soglia del 10%, in Abruzzo (al 12%), Calabria (15%), Emilia Romagna (15%), Provincia Autonoma di Trento (24%), Sicilia (13%), Toscana (15%), Veneto (19%).

Toscana, casi triplicati

Quasi triplicati in Toscana i nuovi casi di Covid, che passano dai 6.952 registrati ieri, lunedì 3 gennaio, su 27.639 test, ai 18.868 di oggi su 79.247 test di cui 22.391 tamponi molecolari e 56.856 test rapidi. Lo comunica, sul suo canale Telegram, il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso complessivo dei nuovi positivi è in calo, essendosi attestato al 23,81%, mentre ieri era al 25,15%. In deciso rialzo, invece, il tasso di positività riscontrato sulle prime diagnosi, che oggi tocca il 75,1%, quasi 15 punti percentuali in più di ieri, quando era arrivato al 60,6%.