Referendum, seconda proiezione: Sì nettamente in testa (66,8%), affluenza al 51,7%

Procedere spedito lo spoglio dei voti relativi al referendum costituzionale sul taglio al numero dei parlamentari. I risultati ufficiali del Viminale, riferiti a 3,000 sezioni sulle 61.622 totali, vede il Sì al 69,66% e il No al 30,34%. Confermata la tendenza degli exit poll Rai del Consorzio Opinio Italia. I risultati, quindi, del referendum sul taglio dei parlamentari (per cui si votava in concomitanza con le elezioni regionali 2020 in sette regioni) sembrano scontati: il Sì è in netto vantaggio al 60-64%. I dati sono stati raccolti con una copertura del campione dell'80%.



Cosa succede con la vittoria del Sì. La composizione del Parlamento cambierà a partire dalla prossima legislatura: il numero dei parlamentari alla Camera dei Deputati sarà ridotto da 630 a 400; al Senato invece da 315 a 200. Anche il numero dei parlamentari eletti all’estero verrà tagliato: saranno 8 e non più 12 i deputati e 4 e non più sei i senatori. Se vince il “Sì” i senatori a vita nominati saranno in numero di 5 al massimo. Muteranno anche i regolamenti di Camera e Senato soprattutto per le elezioni del CSM, del Capo dello Stato e dei giudici della corte costituzionale. Le funzioni di entrambe le camere restano le stesse.



L'affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. I dati si evincono dal sito del Viminale.

«Io speravo di vincere, in tanti ci avevamo creiuto, quell oche sembra uscire dagli exit poll è un buon numero, vuol dire che in tanti hanno seguito le nostre indicazioni». Lo dice all'AdnKronos Gian Marco Centinaio, senatore della Lega e ex ministro dell'Agricoltura. «Va detto che però il referendum o si vince o si perde, noi abbiamo perso - sottolinea - tanti dirigenti della Lega era no per il no».