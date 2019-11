Reddito di cittadinanza alla Franzoni, l'avvocato: «Non lo ha mai chiesto»

, libera dallo scorso febbraio dopo aver scontato una condanna definitiva per l'omicidio del figlio Samuele, avvenuto a Cogne nel 2002, non ha fatto alcun ricorso. La notizia della richiesta del reddito di cittadinanza è stata diffusa dall'Agenzia Dire secondo la quale un'agenzia legale si sarebbe mossa per il ricorso.