GENOVA - Legale ex ad Aspi, Giovanni Castellucci: no forme di vendetta. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci lo scorso 7 aprile, era stato rinviato a giudizio per il crollo del ponte Morandi. A processo anche le altre 58 persone imputate nel procedimento. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Paola Faggioni. Il processo sul crollo che il 14 agosto del 2018 causò la morte di 43 persone inizierà il 7 luglio prossimo.