Liberati i pescatori sequestrati 100 giorni fa, Conte e Di Maio volano in Libia

Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, sono in volo verso Bengasi per la liberazione dei 18 marittimi di Mazara del Vallo sequestrati, con i loro due pescherecci, da oltre 100 giorni in Libia. A Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar sono trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo: 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi.

APPROFONDIMENTI POLITICA Matteo Salvini e i pescatori di Mazara in "ostaggio": legge... INVISTA Pescatori in Libia, i familiari in piazza Montecitorio: "Rivogliamo... LIBIA Libia, due pescherecci sequestrati a nord di Bengasi: altri due...

«Aspettiamo. In questo momento non possiamo aggiungere altro». Così Leonardo Gancitano, uno degli armatori dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati il 1 settembre in Libia, ha commenta la notizia. «Sono scaramantico. Non voglio dire nulla fin quando non abbiamo certezze» continua Gancitano che attende notizie insieme a Paola Bigione, moglie del capitano di uno dei due pescherecci. «Non vogliamo festeggiare prima anche perché se non fosse vero sarebbe uno schiaffo terribile».

Pescatori in Libia, i familiari in piazza Montecitorio:

C'è grande attesa e ci sono grosse aspettative a Mazara del Vallo per la liberazione dei 18 pescatori. Familiari, amici e colleghi si sono radunati davanti al Comune dove hanno incontrato il sindaco Salvatore Quinci. «Abbiamo ricevuto comunicazioni su una liberazione imminente - ha detto Quinci - aspettiamo adesso aggiornamenti e la conclusione di questa vicenda».

«Oggi sono 108 giorni dal sequestro, con comodo...» ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito della notizia del viaggio di Conte e Di Maio.

Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA