Covid a Ostia, muore l'infermiere Raffaele Zagaria: aveva 40 anni, contagiato un mese fa

Raffaele Zagaria, 40 anni, infermiere del reparto di Medicina dell'ospedale G. B. Grassi di Ostia è morto per Covid. Era stato ricoverato dapprima nella Terapia intensiva lidense poi spostato al policlinico Umberto I. Si era ammalato più di un mese fa in concomitanza con un cluster di coronavirus esploso a fine gennaio nel suo reparto. Lascia la moglie, anche lei infermiera, e due bambine piccole.

APPROFONDIMENTI NAPOLI Covid, morta Maria Teresa D'Istria: era medico di famiglia a... IL FOCUS Covid, superati i 100.000 morti: dalla poliziotta all'impiegato,... COVID-19 Covid, morta un'altra dottoressa: addio a Maria Giuseppa, aveva... L'INTERVISTA Covid a Roma, la dottoressa Silvia: «Sono incinta al settimo... CINA «A Wuhan Covid non nato in laboratorio. Oms: tesi della fuga... L'INTERVENTO Covid, Mattarella: «Preservare il nostro sistema sanitario e... UMBRIA Addio al dottor Fausto Fiorini, il medico di base amico di tutti... COVID Vaccino Pfizer TOSCANA Covid a Massa Carrara, morto il medico Marco Morale: si era ammalato... STATI UNITI Covid, morto il pioniere della ricerca sull'Aids:...

Covid Teramo, muore l'avvocato Mariano Franchi: i primi sintomi un mese fa, poi il ricovero in due ospedali

Covid, morto in Abruzzo camionista padre di tre figli: aveva 49 anni

Sotto choc i colleghi che lo ricordano come un «professionista preparato e irreprensibile, sempre cordiale, educato, mai fuori luogo», soprattutto con una spiccata umanità che lo aveva sempre contraddistinto nell'operato. Tanti i messaggi di cordoglio e affetto per lui e la sua famiglia, ma anche tanta la rabbia per averlo perso.

Covid, superati i 100.000 morti: dalla poliziotta all'impiegato, ecco chi ha perso la vita. Tra i più colpiti i sanitari

Covid, una donna muore dopo un trapianto doppio di polmoni: «Il donatore era positivo»

Covid, morta un'altra dottoressa: addio a Maria Giuseppa, aveva 65 anni ed era di Palermo

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA