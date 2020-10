Ora solare, tra sabato e domenica lancette indietro di un'ora. Potrebbe essere l'ultima volta

Ora solare, quando sarà il momento di cambiare orario spostando le lancette di un'ora indietro? Manca poco al momento fatidico dell'anno in cui in piena notte dalle 3 dovremo spostare le lancette alle 2, guadagnando un'ora di sonno. Come ogni autunno che si rispetti, quest'anno accade a fine ottobre, il prossimo weekend: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, le 3 in punto diventeranno le 2.

Di conseguenza avremo un'ora di luce in più al mattino e una in meno al pomeriggio, e così fino all'ultimo weekend di marzo (tra sabato 27 e domenica 28 marzo) quando risposteremo in avanti le lancette tornando all’ora legale: in quel caso, in piena primavera, rinunceremo invece ad un'ora di sonno, ma avremo un'ora di luce in più al pomeriggio. Il cambio dell'ora di sabato notte potrebbe essere l'ultimo: due anni fa ne era stata infatti proposta l'abolizione in ambito Ue, ma l'Italia non ha ancora preso una decisione al riguardo. Nei prossimi mesi potrebbero esserci novità: in caso il nostro Paese decida di restare tutto l'anno con l'ora legale, questa potrebbe davvero essere l'ultima volta.

Ultimo aggiornamento: 16:18

