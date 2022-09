Ci potrebbe essere un altro modo per risparmiare energia: la Società italiana di medicina ambientale (Sima) ha infatti chiesto al governo di istituire l'ora legale tutto l'anno come modalità per aiutare famiglie e imprese a risparmiare sulle bollette di luce e gas. «Il passaggio permanente all'ora legale consentirebbe di guadagnare un'ora di luce e calore solare ogni giorno. Ciò, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro Paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio», ha affermato Alessandro Miani, presidente di Sima nel sollecitare il governo Draghi di prendere «immediatamente questa decisione». Va detto che già dal 2018 il Parlamento Europeo ha approvato con l'84% dei voti favorevoli l'abolizione dell'obbligo del cambio di orario due volte l'anno, «lasciando liberi i vari Stati di scegliere se optare per l'ora solare o legale», ha aggiunto Miani.

I DATI

La richiesta di Sima non arriva per caso: nei 7 mesi del 2022 in cui era in vigore l'ora legale, secondo quanto calcolato da Terna, la società italiana delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, sono stati risparmiati 420 milioni di kilowattora, l'equivalente al fabbisogno medio annuo di circa 150mila famiglie. Il risparmio in euro è stato stimato in oltre 190 milioni e se allarghiamo lo sguardo al periodo 2002-2021, il risparmio per i cittadini è stato di oltre 1,8 miliardi di euro. Come noto, l'ora legale è una convenzione che consente di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo e risparmiare in termini di energia elettrica. Nel 2018, tra il 4 e il 16 agosto, la Commissione europea aveva proposto di porre fine ai cambi stagionali dell'ora con una consultazione pubblica online, quasi disertata dagli italiani. Da sempre particolarmente sensibili all'argomento sono invece i Paesi del Nord Europa (Finlandia, Svezia, Estonia, Lituania) a causa del fatto che, essendo vicini al Polo Nord, non beneficiano della luce naturale come i partner del Sud con il cambio dell'ora. Tuttavia il tema ora legale è diventato interessante per tutti, inclusi gli italiani e mai come ora all'ordine del giorno.