«Il M5S mi caccerà? Dormirò lo stesso». Alessandra Riccardi è la senatrice del M5S che in giunta ha votato contro l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini.

Perché senatrice vuole farsi cacciare?

«Hanno già iniziato ad attaccarmi, ma io ho votato secondo scienza e coscienza seguendo la Costituzione. Il M5S avrà questo coraggio». C'era un ordine di scuderia chiaro. «Io non seguo gli ordini di scuderia, anche su Diciotti e Gregoretti sono stata autonoma».

Dicono che lei sia in odore di passare con la Lega: è vero?

«Parlo con tutti. Vedremo cosa succederà».



Open Arms, da Renzi segnale di guerra a Conte: ecco perché Iv non ha partecipato al voto di oggi

Ma ha subito pressioni da Palazzo Chigi?

«No».

E dai vertici del M5S?

«Sì, molte. Crimi mi ha detto che un voto in dissenso avrebbe complicato la trattativa all'interno della maggioranza e che avrebbe avuto ripercussioni sul governo. Ha molto insistito».

Si è sentita minacciata da Crimi?

«Sì, ma con me queste cose non funzionano».

Alle 13.30 la senatrice chiama. Agitata. «Mi sta cercando Crimi. Non volevo parlare di minacce. Ma di pressioni».

Ma lei dopo il voto ha detto che le pressioni le aveva percepite come minacce.

«Guardi, già ho tanti problemi. Chiamiamole pressioni, che è meglio. Almeno non se parla più. Forse».

Open Arms, Salvini: «La Giunta ha stabilito che ho fatto il mio dovere»

Open Arms, no della Giunta al processo per Salvini. Italia Viva non ha votato



Ultimo aggiornamento: 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA