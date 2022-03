Omicron 2, Galli: «Diffusione veloce e in aumento, troppa fretta nel dire che era finita»

«È un dato di fatto che Omicron 2 si sta mostrando rapidamente in grado di sostituire Omicron 1, con una velocità che delta e alfa non avevano». Per questo «si sta velocemente, non gradualmente, sostituendo alla 1 e sostiene in tutta Europa un nuovo incremento di casi di Covid-19. E quando i casi sono tanti, anche se la variante non è particolarmente cattiva, corrispondono a un aumento di ospedalizzazioni, anche in intensiva». A spiegarlo ad Agorà, su Rai tre, è stato Massimo Galli, ordinario fuori ruolo di malattie infettive all'Università statale di Milano.

APPROFONDIMENTI ROMA Omicron 2, tamponi rapidi inaffidabili. I medici: «Test valido... IL DECRETO Green pass, ecco dove non servirà più dal 1°... IL PODCAST Omicron 2, i sintomi. Bassetti: “Reinfezione possibile fino a 3... MONDO Omicron, boom di casi a Shanghai: città in lockdown fino al 5...

Omicron 2, i sintomi. Bassetti: “Reinfezione possibile fino a 3 volte”. Green Pass: ecco cosa cambierà

«Questa frettolosità, non solo italiana, nel dire “è passato tutto” - ha aggiunto Galli - corrisponde al fatto che qualcuno in politica ha pensato di avere un profitto nel dare una rassicurazione generalizzata a parte dell'elettorato. Ma credo in questo momento ci sia ancora ragionevolmente da considerare la tutela della salute, oltre all'esigenza di aprire». Tanto più che «sappiamo che sulla variante omicron, sia 1 che 2, la capacità del vaccino di contenere l'infezione è limitata». A questo si aggiunge il fatto che molti casi non sono registrati: «a fronte di una malattia blanda ma che impone una serie di complicazioni, tra isolamento e tamponi, il risultato è che abbiamo molti più casi di omicron di quanti ne sono dichiarati ufficialmente. Purtroppo - ha concluso - credo sia quasi certo. Alzi la mano se c'è qualcuno dei presenti che non conosce almeno un amico o un parente che ha avuto omicron senza dichiarare la positività».

Burioni: «Da piccolo sognavo di fare il camionista. Guadagno tanto? Solo frutto di anni di studio e lavoro»