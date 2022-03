Olga Plachina, la moglie russa di Aldo Montano: «Putin? Mi è sempre piaciuto». Scoppia la bufera social: «Vergognati»

Olga Plachina finisce nel mirino delle critiche feroci dei follower. L'atleta, moglie di Aldo Montano, è ormai dopo l'esperienza del marito al Gf Vip una vera star sui social e il suo profilo Instagram è schizzato a quasi 60mila followers. Tra le foto che la ritraggono bellissima e sempre sorridente, in occasione degli scatti del suo compleanno è scoppiata una vera e propria bufera social.

Olga Plachina, la frase su Putin che ha scatenato il web

La modella voleva solo condividere con i fan le immagini della sua festa, ma essendo lei di origini russe, i follower hanno sollecitato la ragazza a dare un'opinione su quanto sta accadendo in Russia. Opinione che lei ha dato, ma che ha scatenato un vero caos.

«Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice».

La reazione dei follower

Parole difficili da digerire per chi è ucraino, per chi ha i parenti in Ucraina e anche per chi soffre solamente a vedere le immagini a cui tutti i giorni siamo sottoposti. «Tra qualche anno proverai vergogna per queste parole (forse).. » Feroci le critiche dal web, ma la modella continua:

«Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa».

I fan sono senza parole: «E se Joe Biden ha definito Vladimir Putin “un criminale folle”, c'è chi lo difende».

Aldo Montano, nessun commento (per ora)

Aldo Montano per ora non ha voluto dire nulla sulle dichiarazioni della moglie, ma c'è chi su instagram la difende definendola una donna che ha il coraggio di dare un'opinione fuori dal coro. .