Nutella Biscuits, spuntano i bagarini: confezioni vendute fino a 8 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mania in tutta Italia. Idella Ferrero sono introvabili: scaffali vuoti in tutti i supermercati, da nord a sud, per la nuovissima delizia made in Italy. Si stima che nelle prime tre settimane siano stati venduti già 57 milioni di pezzi. Per questo motivo c'è chi, come a, ha fiutato l'occasione e vende gli introvabili biscotti a prezzi maggiorati. Lo riporta il "Mattino", che parla di minimarket sparsi per tutta la città che vendono i Nutella Biscuits a prezzi che variano dai 6 agli 8 euro. In un'immagine che circola sui social, un negoziante motiva il costo maggiorato dei biscotti con un cartello su cui c'è scritto: «Perché non si trovano».