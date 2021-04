Nuovo Dpcm, tornano le zone gialle e arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra le Regioni. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa data infatti sarà disposta la proroga dello stato d'emergenza Covid, ma non è prevista la fine del coprifuoco che rimane alle 22. Ecco tutte le misure del nuovo decreto.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati