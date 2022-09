Napoli, truffa dei semafori. «Lavavetri si gettano addosso alle auto e chiedono i soldi per non chiamare la polizia»

La chiamano la truffa dei semafori a Napoli. Perché i lavavetri, secondo quanto denunciato da un'utente di Tiktok, si getterebbero addosso alle auto per poi chiedere i soldi: così gli automobilisti si vedrebbero costretti a pagarli pur evitare che venga chiamata la polizia.

Truffa del semaforo a Napoli, il video

Nel filmato viene mostrata quella che sembra essere una presunta truffa. Dei lavavetri che stanno discutendo animatamente con gli automobilisti perché denunciano di essere stati colpiti dalla vettura. Chi ha ripreso il video specifica che il fatto è avvenuto in via Marina, ovvero nella zona vicino al porto. «Ragazzi - rassicura nei commenti chi ha caricato il filmato - la polizia e stata avvisata ovviamente ma già da tempo fa».

I presunti stranieri

«Cosa significa: “che sono praticamente stranieri”???», chiede un'utente nei commenti. Durante il video di denucia, infatti, si sente l'utente che utilizza questa frase. Non si intuisce, però, se necessaria o a quale fine venga utilizzata. E c'è chi esprime supporto: «Tutti come la signora dovremmo fare, se non ci aiutiamo tra di noi cittadini onesti andremo sempre indietro».